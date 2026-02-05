Le Olimpiadi e lo snobismo di Milano città anestetizzata e insofferente

Le Olimpiadi invernali sono arrivate a Milano e Cortina, ma l’interesse dei cittadini si fa notare subito. La maggior parte dei milanesi si mostra distaccata, quasi indifferente, e l’evento passa quasi inosservato. La città sembra anestetizzata e poco coinvolta, mentre i segnali di entusiasmo sono pochi. Gli organizzatori speravano in un’accoglienza diversa, ma i fatti dicono che, finora, l’evento non ha coinvolto molto la gente.

Poco attese, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono arrivate in città. Anzi, nelle città. E si è scoperto, con sommo rammarico degli organizzatori, che ai milanesi dell'evento importa il giusto, tendente al poco. Stesso andazzo a Cortina, cui il New York Times ha dedicato un articolo con quella curiosità un po' antropologica che anima gli stranieri quando trattano le cose dell' Italia: la perla delle Dolomiti non vibra, non scalpita, quasi si annoia. Figurarsi Milano. Qualcuno ha tirato in ballo lo snobismo della sua borghesia, che il vertiginoso schizzare in alto del tasso di ricchezza dei suoi abitanti (indigeni o fiscalmente acquisiti) ha accentuato.

