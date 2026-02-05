La prima partita delle Olimpiadi dell'hockey si è conclusa con un risultato a sorpresa. L'Italdonne ha battuto la Francia davanti a quasi 9.400 spettatori, in un clima di grande entusiasmo. L’Arena Santagiulia di Milano si è riempita subito, con 9356 persone che hanno assistito alla sfida, anche se ancora aspettano le stelle della Nhl. La partita ha regalato emozioni e ha mostrato che l’hockey femminile italiana può fare la sua figura in questa rassegna olimpica.

Un altro "miracle on ice"? Quasi. L’Arena Santagiulia si presenta all'appuntamento a cinque cerchi pronta, vibrante e in ottimo stato. Chi lo avrebbe detto anche solo qualche giorno fa? Dopo le tante polemiche - spesso pretestuose - è la sfida Italia-Francia del torneo femminile a inaugurare in chiave olimpica il nuovo impianto milanese. E l’impatto è notevole. Per quanto riguarda la pista da gioco e il suo contorno. Se poi si aggiunge che a imporsi, contro pronostico, sono le azzurre. Il 4-1 finale (1-1, 1-0, 2-0) scrive un piccolo pezzo di storia della disciplina. Certo, non tutto è finito e rifinito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le Olimpiadi dell'hockey iniziano col botto: l'Italdonne batte la Francia davanti a 9000 spettatori

Approfondimenti su Olimpiadi Hockey

Debutto entusiasmante per la prima squadra femminile di hockey indoor a Bondeno, che ha esordito con successo nel campionato nazionale.

L’Italia dell’hockey femminile segna un pezzo di storia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Hockey

Argomenti discussi: I convocati della nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile: a Milano Cortina 2026 per stupire; Olimpiadi Milano Cortina 2026, da oggi prime gare di hockey su ghiaccio: cos'è e quali sono le regole; Dal bob d’oro al boom dell’hockey: Milano-Cortina 2026 rompe ogni schema; Olimpiadi 2026, a Milano le star Nhl dell’hockey: Canada e Usa favoriti per l’oro.

Saronno alle Olimpiadi: Greta Niccolai tra le prime azzurre in gara nell’hockeySi chiama Greta Niccolai ed è di Saronno la prima atleta olimpica della nostra zona a scendere in campo oggi, giovedì 5 febbraio, prima ancora della ... ilnotiziario.net

L'Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali: il brivido del gioco più veloce del mondo tra ghiaccio e adrenalinaCos'è l'Hockey olimpico, come funzionano le gare, le regole principali e chi sono i protagonisti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. sportmediaset.mediaset.it

Gabriella Durante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: il sogno azzurro dell'hockey da San Giovanni in Fiore facebook

Hockey ghiaccio femminile, le convocate dell’Italia per le Olimpiadi 2026: azzurre per stupire - x.com