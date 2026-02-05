Le nostre Olimpiadi

Dopo sei anni e mezzo di attesa, finalmente si può dire che le Olimpiadi di Milano-Cortina sono ufficialmente assegnate. Il 6 febbraio 2026, che sembrava così lontano, è diventato realtà. La notizia ha fatto il giro del mondo e ora si lavora per organizzare uno degli eventi più importanti dello sport internazionale.

Eccoci qui. Dopo sei anni e mezzo dall'assegnazione, quel 6 febbraio 2026 che sembrava lontanissimo, quasi irraggiungibile, è arrivato davvero. Piaccia o meno, le Olimpiadi si svolgeranno in Valtellina. E tutto il mondo, quello che non ci ha ancora raggiunti, è già alla finestra per conoscerci.

