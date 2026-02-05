Le Monde contro le Olimpiadi Milano Cortina | Aberrazioni ecologiche e scelte nazionaliste

Le Monde critica le Olimpiadi Milano Cortina, puntando il dito contro le scelte fatte finora. Il giornale francese denuncia le “aberrazioni ecologiche” e le motivazioni nazionaliste dietro l’organizzazione dei Giochi. Secondo il quotidiano, questi eventi avrebbero dovuto segnare un’epoca più sostenibile, ma così non è stato. La polemica si aggiunge al botta e risposta con il New York Times, alimentando il dibattito sulla vera natura di questi Giochi.

Dopo il New York Times, un altro affondo sulle Olimpiadi Milano Cortina. Questa volta da Le Monde. In un articolo dal titolo "le contraddizioni irrisolte dei Giochi olimpici invernali", il giornale francese scrive che i giochi italiani avrebbero dovuto "inaugurare un'era olimpica più sostenibile.

