Le misure di Vannacci! La rivelazione hot della ex GF sconvolge lo studio della Berlinguer

La nascita di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, scuote anche il mondo della televisione. La ex gieffina, ospite in studio, ha fatto emergere dettagli che hanno provocato scompiglio e polemiche. La discussione si è accesa, e il nome del generale è tornato al centro dell’attenzione, mentre gli altri partecipanti cercano di capire cosa potrebbe portare questa novità nel panorama politico italiano.

La nascita di Futuro Nazionale, il nuovo partito annunciato dal generale Roberto Vannacci, continua a generare reazioni e polemiche, non solo nel perimetro politico ma anche nel dibattito televisivo. La scelta del generale di separarsi dalla Lega ha suscitato disappunto all’interno del partito guidato da Matteo Salvini e ha alimentato un confronto acceso sui possibili effetti della scissione sugli equilibri del centrodestra. Il tema è stato affrontato nel corso di “È Sempre Cartabianca”, programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, in onda il martedì in prima serata su Rete 4. La discussione, partita dall’analisi delle conseguenze politiche della mossa di Vannacci, ha rapidamente assunto toni molto più duri a causa degli interventi di uno degli ospiti in studio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, un colpo di scena ha lasciato senza parole Bianca Berlinguer.

Cartabianca, l’opinionista Marina La Rosa: Vannacci avrà le dimensioni ridotte del pene come Mussolini?Durante la puntata di ieri del talk È sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, la discussione politica ha preso una piega inaspettata ... dire.it

Tra Niscemi e Vannacci. Meloni dribbla le tensioni di maggioranza e in Sicilia promette misure rapideSull’emergenza in Sicilia, Calabria e Sardegna la premier promette un dl e una ricostruzione celere. La sponda di Metsola (oggi a Palazzo Chigi) in chiave anti Trump. Primi aiuti energetici a Kyiv ... ilfoglio.it

L'ex generale Roberto Vannacci, ex vicesegretario della Lega e fondatore di Futuro Nazionale, dalla zona Arrivi dell’aeroporto Marconi di Bologna non usa mezze misure e subito attacca. «Il traditore è Salvini», le parole raccolte da Repubblica. Nel mirino: ar facebook

Tra Niscemi e Vannacci. Meloni dribbla le tensioni di maggioranza e in Sicilia promette misure rapide. Di @LucaRoberto11 x.com