Le lettere in casa su sepoltura e solitudine cosa sappiamo sull'omicidio-suicidio di Perth | Tragedia devastante

Una coppia di Perth ha lasciato due lettere prima di compiere un gesto terribile. In queste, hanno spiegato le loro decisioni sulla gestione delle finanze e i motivi che li hanno portati a un omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità. La scena si è svolta nella loro casa, dove sono stati trovati i corpi di Maiwenna Goasdowe e Jarrod Clune, in un quadro di solitudine e disperazione. La polizia sta indagando sulle cause di questa tragedia che ha lasciato tutti senza parole.

In due lettere lasciate in casa, i due coniugi Maiwenna Goasdowe e Jarrod Clune, hanno lasciato disposizioni sulla gestione delle finanze dopo la loro morte e i sui motivi alla base del quadruplo omicidio-suicidio avvenuto nella loro abitazione di Perth. Marito e moglie hanno ucciso i due figli autistici e si sono tolti la vita.

