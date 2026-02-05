Le Labo aggiunge un nuovo profumo alla sua collezione principale L' abbiamo provato

Le Labo lancia un nuovo profumo e già fa parlare di sé. La casa di fragranze ha appena aggiunto un nuovo elemento alla sua collezione principale. Noi l’abbiamo provato e possiamo dire che si distingue per note nette e ben definite. Il profumo si fa notare subito, semplice e diretto, senza troppi fronzoli. È uno di quei prodotti che si notano subito, perfetto per chi cerca qualcosa di diverso dal solito.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le Labo, in un mercato saturo di fragranze di lusso sponsorizzate da celebrità, continua a distinguersi con profumi unisex dal carattere sofisticato, capaci di evocare memorie, luoghi e culture. È difficile non avere incrociato almeno una volta Santal 33, la sua iconica essenza legnosa che da anni aleggia come una firma olfattiva nelle metropoli di mezzo mondo. Ma la collezione del marchio va ben oltre il suo bestseller. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le Labo aggiunge un nuovo profumo alla sua collezione principale. L'abbiamo provato Approfondimenti su Le Labo Nuovo Profumo Tyler, the Creator aggiunge un altro orologio strano e insolito alla sua collezione Tyler, the Creator si distingue per la sua passione per orologi unici e insoliti, arricchendo costantemente la sua collezione con pezzi che riflettono il suo stile e personalità. A Madrid abbiamo provato le nuove Huawei FreeClip 2 e non le abbiamo più tolte A Madrid, abbiamo provato le nuove Huawei FreeClip 2 e non le abbiamo più tolte. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Anche quest’anno è arrivato il momento di incontrarci in fox labo-bottega per mettere le mani in argilla insieme! Le date dei workshop 2026 sono finalmente online! Ogni anno mi piace cambiare o aggiungere qualche nuova proposta, per cui quest’anno mi so facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.