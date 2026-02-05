Domani sera il Meazza si riempirà di persone e di musica. Laura Pausini canterà l’inno, mentre diecimila invitati tra atleti, sponsor e ospiti prenderanno posto per la cerimonia di apertura. Sul palco ci sarà anche il presidente Mattarella, che avrà un ruolo più attivo del solito. Intanto, l’incertezza resta su come si muoverà il tennista Sinner. Due miliardi e mezzo di persone in tutto il mondo seguiranno l’evento in diretta.

L’ellisse al centro del campo appare come una pista di pattinaggio resa lucida dalla pioggia. Sculture e busti neoclassici osservano gli spalti, sorvegliati a loro volta da tubetti di colore di una tavolozza immaginaria sospesa pronta a colare di rosso giallo e blu. Tutto è pronto per l’anteprima della cerimonia olimpica, battesimo bagnato di Milano Cortina, canto del cigno dello stadio Meazza, all’ultima vetrina internazionale prima della demolizione. Diecimila invitati tra atleti, sponsor e ospiti vari per l’entrée dell’abbuffata a cinque cerchi. Due miliardi e mezzo si collegheranno, 60mila potranno assistere in diretta, sei i maxischermi: 36 anni dopo le sfilate di moda con i tacchi a spillo che si conficcavano nel pratone del Meazza prima dei fischi a Maradona nella partita inaugurale Argentina Camerun di Italia 90, il cemento di San Siro torna a tremare al centro del mondo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Le indiscrezioni sulla cerimonia d'apertura di domani: un ruolo "attivo" per il presidente Mattarella, l'incognita Sinner

Un bambino di Belluno, cresciuto tra le montagne delle Dolomiti, prenderà parte alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026.

Pierfrancesco Favino sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026, un momento di grande prestigio e emozione.

Cortina, countdown e fibrillazione olimpica: le prove generali (anche oggi) per la cerimonia d'apertura. Sofia Goggia ultima tedofora? Tutte le indiscrezioniCORTINA - Countdown e fibrillazione olimpica. Ieri sera ci sono state le prove generali, che saranno ripetute oggi, in serata, per alcune ore, coinvolgendo centinaia di persone. Per ... ilgazzettino.it

