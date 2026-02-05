La costruzione del nuovo PalaBresso è partita dalle fondamenta, proprio nel sito della vecchia palestra

La costruzione del " PalaBresso " è iniziata: ovviamente dalle fondamenta, che sosterranno il nuovo Palazzetto dello Sport cittadino proprio dove, fino a un anno fa, c’era la storica palestra "ex-Frisi". Se dalla metà dello scorso mese di gennaio è stata collocata la grande gru, da qualche giorno sono iniziati (nella foto) i lavori per la posa dei basamenti della futura struttura nello scavo dell’area di cantiere tra via Villoresi e via don Vercesi, vale a dire nell’ultimo settore urbano del quartiere "Villoresi" prima del confine comunale di Milano, avviando il percorso di realizzazione vera e propria dell’edificio sportivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le fondamenta del PalaBresso: "Il primo passo verso l’obiettivo"

