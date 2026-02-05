Le criptovalute in Italia | in due anni investitori raddoppiati portafogli per 2 miliardi di euro

In Italia, il numero di persone con investimenti in criptovalute è aumentato di oltre il doppio in due anni. Ora sono 1,4 milioni, con portafogli che totalizzano circa 2 miliardi di euro. Gli investitori stanno crescendo rapidamente, spinti dall’interesse verso questa forma di investimento digitale.

In Italia il numero di clienti con crypto-attività è aumentato del 103% in due anni, arrivando a 1,4 milioni, con portafogli complessivi per 2 miliardi di euro. A delineare i dati sono Paolo Gianturco e Maria Fazio, esperti Deloitte, su Voices, la piattaforma della società di consulenza. Il cliente tipo ha 1.400 euro in portafoglio e appartiene a fasce giovani: il 64% tra 18 e 39 anni, di cui 37% tra 18 e 29. La tecnologia che cambia la finanza. Secondo Deloitte, gli asset digitali su blockchain trasformano il mondo della finanza. Non solo bitcoin: ci sono token collegati ad attività, stablecoin e utility token, mentre NFT restano ancora fuori dalla regolamentazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Criptovalute Italia

Ultime notizie su Criptovalute Italia

Argomenti discussi: Bitcoin, come gli investitori dovrebbero approcciare le criptovalute oggi; Le criptovalute sbarcano a Piazza Affari: in arrivo il segmento su Euronext Milan; Bitcoin in forte calo mentre cresce l’incertezza sui mercati; La Consob applica le sanzioni MiCAR sulle criptovalute a Corona, primo caso in Italia.

