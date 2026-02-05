le candidature in ballo non fanno presagire nulla di buono

Il Procuratore Capo Luca Tescaroli ha acceso i riflettori sulla situazione a Prato, parlando di organizzazioni criminali ancora presenti in città. Durante l’inaugurazione dell’Anno giudiziario, ha sottolineato come le candidature in ballo non facciano ben sperare e ha descritto un quadro difficile per la giustizia locale, segnata da carenza di personale e da un contesto che si fa sempre più complicato.

Il Procuratore Capo Luca Tescaroli ha lanciato in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario l’ennesimo allarme sulla presenza di organizzazioni criminali in città - sottolinea Aldo Milone - Tescaroli ha tracciato anche un quadro tragico della giustizia a Prato e della carenza degli organici. Questo allarme non può lasciare indifferente la politica, anzi ritengo che se ne deve occupare anche perché chi rappresenta la città in tutte le sue sfaccettature è il sindaco. E proprio adesso, soprattutto il centrodestra, che dovrebbe avere nel suo Dna questi valori, non può permettersi di candidare persone che non incarnino questi valori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

