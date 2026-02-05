Le Borgne, classe 2005, si presenta come un giovane con personalità da veterano. La sua chioma e il carattere forte fanno già pensare a un talento di lunga esperienza. Arrivato ad Avellino, dice di sentirsi nel posto giusto per crescere e migliorare. La sua determinazione e il modo di giocare lasciano già intravedere un futuro promettente. Ora si aspetta di continuare a fare passi avanti nel mondo del calcio.

Tempo di lettura: 2 minuti Classe 2005, personalità da veterano e una chioma che richiama subito paragoni illustri. Andrea Le Borgne si è presentato ufficialmente come nuovo rinforzo del centrocampo dell’ Avellino, portando con sé l’entusiasmo di chi ha già assaggiato la Serie A con il Como sotto la guida di Cesc Fabregas. Nonostante l’interesse di club della massima serie francese, come il Brest, Le Borgne non ha avuto dubbi: “Il direttore mi ha cercato con insistenza e quando mi hanno spiegato il progetto e il calore dei tifosi, ho scelto Avellino perché l’Italia è il posto giusto per crescere ancora”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Le Borgne: “Avellino è il posto giusto per diventare grande”

Venerdì pomeriggio ad Avellino si è vista una scena insolita: Sgarbi si è piazzato davanti, mentre Le Borgne si è messo in mezzo.

Avellino, ecco Le Borgne: «Mi manda Fabregas, il tifo mi ricorda Marsiglia»«Fabregas era pienamente d'accordo sulla scelta che mi trasferissi all'Avellino. Mi ha detto che è la piazza ideale ... msn.com

Avellino verso Monza: Simic torna in difesa, Besaggio per Sounas. Le Borgne e Pandolfi pronti a gara in corsoL’Avellino prosegue a porte chiuse la marcia di avvicinamento alla trasferta di domenica contro il Monza, con il morale alto dopo il successo. tuttob.com

Sport Channel 214. . Archiviata la vittoria con il Cesena, le attenzioni dell’Avellino sono tutte rivolte alla trasferta di Monza. Rientrato in gruppo Insigne, si è fermato invece Sounas ma la novità è rappresentata da Le Borgne, Landolfi e Sgarbi che sono so facebook

Ieri chiuso il #Calciomercato Affari #SerieB #Avellino: Le Borgne e Pandolfi, scambio Sgarbi Cangiano col #Pescara #Bari: Mantovani e Artioli dal #Mantova, dove va Meroni. Traorà dal #SouthamptonFC, Odenthal dal #Sassuolo, Castrovilli al #Cesena, Anton x.com