Questa mattina a Firenze si apre la quinta edizione del salone “Testo-come si diventa libro”. L’evento si tiene alla Sala Ortese della Stazione Leopolda e dura tutto il giorno. Oggi si parla di come le biografie di moda vengono raccontate e di cosa significa trasformare le vite delle persone in storie da leggere. La sala si riempie di appassionati e professionisti che vogliono scoprire di più su questo mondo.

Alla Stazione Leopolda di Firenze a fine febbraio torna l'evento "Testo-come si diventa un libro". E quest'anno largo spazio all'editoria di moda Appuntamento a mezzogiorno del 27 febbraio alla Sala Ortese della Stazione Leopolda di Firenze, nella prima giornata della nuova, quinta edizione del salone “Testo-come si diventa libro” con Maria Teresa Venturini Fendi, autrice di “Adele F.” (Salani), storia in presa e ricordi diretti della formidabile nonna Adele, che abbiamo intervistato sul numero di dicembre di questo inserto, e con Patrizia Marras, che ha narrato di sé stessa e del marito Antonio in “La moda non è un mestiere per cuori solitari” (Bompiani), intervistata lo scorso maggio sempre fra queste pagine da Antonio Mancinelli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le bio di moda raccontate a Testo

