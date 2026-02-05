Le betoniere bloccate le minacce con una mazza | così padre e figlio hanno vessato per anni un imprenditore

Da palermotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per anni, un imprenditore di zona si è trovato sotto tiro di padre e figlio. Ogni volta che si avvicinavano al suo cantiere, lo minacciavano con una mazza da baseball e in alcuni casi lo hanno anche aggredito. Le betoniere bloccate e le intimidazioni sono diventate una costante nella sua vita. La polizia sta ora indagando sui fatti.

Più volte avrebbero avvicinato un imprenditore nel suo cantiere e lo avrebbero minacciato con una mazza da baseball e aggredito. “Lì non si muove un sasso o una pianta senza che lui lo voglia”, ha raccontato la vittima agli investigatori liberandosi finalmente di questo fardello e dando il via.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Padre Figlio

Potenza Picena, colpi con una mazza da baseball al braccio e poi le minacce: condannato l?ex

Così gli Usa hanno iniziato una feroce «guerra fredda» all'Europa sul digitale: i visti negati, le minacce, le pulsioni imperiali. «Un nuovo livello»

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Padre Figlio

le betoniere bloccate leLe betoniere bloccate, le minacce con una mazza: così padre e figlio hanno vessato per anni un imprenditoreI particolari che hanno portato all'arresto di due uomini dopo che il titolare di una ditta edile, alle prese con la realizzazione di uno studentato, ha denunciato tutto alla polizia. Anni di intimida ... palermotoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.