Le betoniere bloccate le minacce con una mazza | così padre e figlio hanno vessato per anni un imprenditore

Per anni, un imprenditore di zona si è trovato sotto tiro di padre e figlio. Ogni volta che si avvicinavano al suo cantiere, lo minacciavano con una mazza da baseball e in alcuni casi lo hanno anche aggredito. Le betoniere bloccate e le intimidazioni sono diventate una costante nella sua vita. La polizia sta ora indagando sui fatti.

Più volte avrebbero avvicinato un imprenditore nel suo cantiere e lo avrebbero minacciato con una mazza da baseball e aggredito. "Lì non si muove un sasso o una pianta senza che lui lo voglia", ha raccontato la vittima agli investigatori liberandosi finalmente di questo fardello e dando il via.

