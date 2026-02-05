Le aziende tedesche bocciano Merz | pessimi voti al governo anche sulle politiche pensionistiche

Le aziende tedesche criticano duramente il governo di Friedrich Merz. Secondo un sondaggio dell’Ifo, le imprese hanno dato in media un voto di 4,2 alle politiche economiche e pensionistiche adottate dal ministero delle Finanze. La valutazione è negativa e indica una forte insoddisfazione tra gli imprenditori.

Le aziende tedesche "bocciano" la politica economica del governo presieduto da Friedrich Merz. In media, le imprese hanno assegnato un voto di 4,2, secondo un sondaggio dell' Istituto Ifo, alle decisioni adottate dal ministero delle Finanze. Le critiche riguardano per lo più tutti gli ambiti politici e provengono da ogni settore: le valutazioni positive sono molto rare. «Le aziende attualmente non registrano quasi alcun progresso su questioni chiave di politica economica», afferma Klaus Wohlrabe, responsabile dei sondaggi dell' Ifo, ossia l'istituto per la ricerca economica. In sostanza, «il giudizio è quindi negativo».

