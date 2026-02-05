L’avvocato Massimo Lovati va a processo | Diffamati gli ex legali di Alberto Stasi

L’avvocato Massimo Lovati finisce sul banco degli imputati. È stato rinviato a giudizio per diffamazione, dopo aver accusato lo studio Giarda di aver danneggiato il suo cliente, Andrea Sempio. Lovati ha presentato una citazione diretta a processo e dovrà rispondere delle sue dichiarazioni ritenute gravemente diffamatorie. La vicenda riguarda il caso di Garlasco, legato al processo per l’omicidio di Alberto Stasi.

Garlasco (Pavia), 5 febbraio 2026 – È stato mandato a processo per diffamazione, con citazione diretta a giudizio, l'avvocato Massimo Lovati, ormai ex legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco e imputato per "dichiarazioni gravemente diffamatorie" nei confronti "dello studio Giarda ", che aveva difeso nei processi Alberto Stasi. Si tratta di una decisione della Procura di Milano, col pm Fabio De Pasquale, e la data di inizio del processo è stata fissata per il 26 maggio davanti alla terza sezione penale. Garlasco, Massimo Lovati e il caos nel team difensivo. Il legale Fabrizio Gallo: “Lascio, anzi resto” In particolare, stando all'imputazione, Lovati avrebbe offeso la reputazione e l'onore degli avvocati Fabio e Enrico Giarda, figli del professore Angelo, "rilasciando dichiarazioni gravemente diffamatorie" in una conferenza stampa del 13 marzo del 2025, quando ancora rappresentava Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Massimo Lovati, l'ex legale di Sempio coinvolto nel caso di Garlasco, si trova davanti al giudice.

Questa mattina a Garlasco si è aperto il processo contro Massimo Lovati, l'ex avvocato di Andrea Sempio.

