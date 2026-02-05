L’avvocato di Corona avverte | In galera per le idee? Gli italiani lo difenderanno

Fabrizio Corona rischia ancora il carcere, ma il suo avvocato Ivano Chiesa si schiera contro le censure. In un momento in cui sui social si cancellano contenuti e si respinge il confronto, Chiesa avverte che se si manda in galera qualcuno solo per le sue idee, gli italiani lo difenderanno. La sua posizione mette in discussione le restrizioni sulla libertà di parola e accende il dibattito sulla linea tra legalità e libertà di espressione.

Ivano Chiesa interviene sulle recenti vicende che coinvolgono Fabrizio Corona, criticando le censure preventive e sostenendo che la libertà di parola vada tutelata prima di qualsiasi eventuale azione legale In un momento segnato da rimozioni social, silenzi e accuse di censura, l'avvocato Ivano Chiesa rompe gli argini. Difensore e amico di Fabrizio Corona, Chiesa interviene a Gurulandia con parole durissime contro quella che definisce una censura preventiva, rivendicando il diritto di parlare anche quando dà fastidio. Tra libertà di espressione, giustizia e controllo dell'informazione, l'avvocato traccia il ritratto di un Corona diverso dal passato, più consapevole ma ancora disposto a pagare il prezzo delle sue inchieste. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ivano Chiesa, l’avvocato e amico di Corona, dice che se il suo cliente finisce in galera per quello che ha detto, gli italiani lo sosterranno.

