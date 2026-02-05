L'avventura del coyote che ha nuotato fino ad Alcatraz sta per finire | verrà catturato e portato altrove
Il coyote che ha nuotato fino ad Alcatraz sta per essere catturato dai ranger. Lo prenderanno e lo porteranno altrove per proteggere le colonie di uccelli che si riproducono sull’isola. La scelta serve a salvaguardare gli uccelli e a evitare problemi con l’animale selvatico.
Il coyote che ha raggiunto a nuoto Alcatraz verrà catturato dai ranger e trasferito altrove. La decisione è stata presa per proteggere le colonie di uccelli marini che si riproducono sull'isola dove si trova l'ex carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Alcatraz Uccelli
Un coyote è arrivato a nuoto sull’isola di Alcatraz: il video dell’incredibile traversata
Un coyote è stato avvistato mentre attraversava il mare a nuoto, raggiungendo l’isola di Alcatraz dopo oltre due chilometri.
Natalie Portman in lacrime attacca l’ICE e Trump: “Quello che sta accadendo è osceno, deve finire”
Recenti eventi in America hanno attirato l’attenzione internazionale, con l’ICE al centro delle polemiche per pratiche considerate da molti discutibili.
Psychiatric-Alcatraz (@Psychiatriccircus) facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.