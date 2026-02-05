L'avventura del coyote che ha nuotato fino ad Alcatraz sta per finire | verrà catturato e portato altrove

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coyote che ha nuotato fino ad Alcatraz sta per essere catturato dai ranger. Lo prenderanno e lo porteranno altrove per proteggere le colonie di uccelli che si riproducono sull’isola. La scelta serve a salvaguardare gli uccelli e a evitare problemi con l’animale selvatico.

Il coyote che ha raggiunto a nuoto Alcatraz verrà catturato dai ranger e trasferito altrove. La decisione è stata presa per proteggere le colonie di uccelli marini che si riproducono sull'isola dove si trova l'ex carcere.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Alcatraz Uccelli

Un coyote è arrivato a nuoto sull’isola di Alcatraz: il video dell’incredibile traversata

Un coyote è stato avvistato mentre attraversava il mare a nuoto, raggiungendo l’isola di Alcatraz dopo oltre due chilometri.

Natalie Portman in lacrime attacca l’ICE e Trump: “Quello che sta accadendo è osceno, deve finire”

Recenti eventi in America hanno attirato l’attenzione internazionale, con l’ICE al centro delle polemiche per pratiche considerate da molti discutibili.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.