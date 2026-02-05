L'avventura del coyote che ha nuotato fino ad Alcatraz sta per finire | verrà catturato e portato altrove

Il coyote che ha nuotato fino ad Alcatraz sta per essere catturato dai ranger. Lo prenderanno e lo porteranno altrove per proteggere le colonie di uccelli che si riproducono sull’isola. La scelta serve a salvaguardare gli uccelli e a evitare problemi con l’animale selvatico.

