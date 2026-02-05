Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa | intervento rinviato

Questa mattina a Marina di Pisa erano previsti lavori sulla rete idrica dalle 9 alle 15. Tuttavia, a causa del maltempo, le operazioni sono state rinviate. Nessuna data nuova è ancora stata comunicata.

In riferimento ai lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa, programmati per oggi giovedì 5 febbraio dalle ore 9 alle 15, Acque comunica che a causa delle condizioni meteorologiche avverse è stato necessario rinviare l'intervento a data da destinarsi. Pertanto, il servizio idrico resterà regolare.

