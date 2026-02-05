Lavori alle mura assolto il sindaco di Acquaviva

Il sindaco di Acquaviva, Sante Infriccioli, è stato assolto dal giudice di Ascoli Barbara Bondi Ciutti. Era stato tirato in ballo per un’accusa di omesso controllo sui lavori di restauro delle mura storiche del paese. La sentenza ha chiarito che non ci sono prove a suo carico e che non ha commesso il fatto.

"Assolto per non aver commesso il fatto". Questa la sentenza emessa dal giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti a carico del sindaco Sante Infriccioli che era finito sotto processo con l'accusa di omesso controllo all'esecuzione di lavori conservativi delle mura storiche di Acquaviva Picena. Difeso dall'avvocato Stefano Pierantozzi, era accusato di aver omesso di porre in essere idonee azioni di verifica e controllo sull'operato del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, finalizzate all'attuazione e rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

