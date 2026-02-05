Lavoreremo da grandi | intervista ad Antonio Albanese Tra Marracash e la tenerezza maschile

Antonio Albanese si racconta tra progetti e riflessioni. In un’intervista, il regista e attore parla del suo nuovo film, raccontando come il suo obiettivo sia sempre stato quello di creare personaggi affezionanti, teneri e anche un po’ assurdi. Con parole semplici e dirette, Albanese spiega cosa lo spinge a lavorare e cosa cerca di trasmettere attraverso il suo lavoro, senza troppi giri di parole.

"Da spettatore volevo affezionarmi a un gruppo di personaggi, teneri e assurdi". Come sempre garbato e disponibile, il regista e attore racconta a Movieplayer il suo (ottimo) film. Antonio Albanese l'ha detto più volte, Lavoreremo da grandi è il suo film "più trasgressivo". Ed è vero. Una scintilla - matta, mattissima - che parte dall'avventura tutta-in-una-notte incentrata su quattro "scappati di casa", azzannati dall'inaspettato che diventa fulcro comico, in un amaro e irresistibile incrocio. Protagonisti, oltre Albanese, che ha scritto il film insieme a Piero Guerrera, anche Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero.

