L’auto è ricoperta di ghiaccio | la proprietaria disperata prova a liberarla a colpi di martello – Video

Questa mattina a Philadelphia una donna ha trovato la sua auto completamente ricoperta di ghiaccio, dopo che un tubo dell’acqua si è rotto e ha inondato la strada. Disperata, ha provato a liberarla colpendo il ghiaccio con un martello, senza riuscirci. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno assistito alla sua fatica nel tentativo di rimuovere il ghiaccio dallo sportello.

Scena fuori dal normale a Philadeplhia: una donna ha ritrovato la sua auto completamente ghiacciata lungo la strada, dopo la rottura di un tubo dell’acqua, arrivando addirittura a cercare di rompere il ghiaccio a colpi di martello. La donna ha raccontato quanto accaduto su Tiktok, pubblicando anche alcuni video. “La polizia mi aveva detto di non spostare l’auto”, spiega agli utenti del social. Un consiglio evidentemente non accuratissimo perché con il passare delle ore e le temperature gelate, al di sotto dello zero, l’acqua accumulata sull’automobile ha cominciato a ghiacciarsi fino all’irreparabile: il veicolo era completamente ricoperto da spessi strati di ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’auto è ricoperta di ghiaccio: la proprietaria disperata prova a liberarla a colpi di martello – Video Approfondimenti su Philadelphia Auto Il filmato degli scontri a Torino e dell'aggressione a colpi di martello all'agente pescarese [VIDEO] Un video mostra gli scontri a Torino, dove un agente di polizia, originario del Pescarese, è stato colpito con un martello durante le proteste del 31 gennaio. VIDEO/ Borrelli becca un’auto parcheggiata sul marciapiedi, la proprietaria: “Posso farlo, la pizzeria è mia” Durante un sopralluogo a piazza Vittoria a Napoli, Borrelli ha osservato una ragazza che parcheggiava sul marciapiede, giustificando il gesto con la proprietà della pizzeria di famiglia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Philadelphia Auto Argomenti discussi: Cosa scopriranno gli archeologi del futuro: dagli oggetti quotidiani ai tecnofossili; I passanti salvano l'autista la cui auto è stata ricoperta di sassi da un camion ribaltato (Video); Sequestrata e torturata in uno scantinato dall'ex fidanzato e tre ragazzine: 15enne riesce a scappare, trovata in strada ricoperta di sangue; Gioia Tauro, auto ricoperta di fango insospettisce i Carabinieri: denunciato un uomo con coltello a bordo e 3.500 euro in borsa. Gioia Tauro, insospettisce l’auto coperta di fango sulla Statale 18: denunciato un uomo per porto di oggetti atti ad offendereUn dettaglio apparentemente insignificante come la carrozzeria di un’auto completamente ricoperta di fango, ha dato il via a un controllo che si è ... reggio.gazzettadelsud.it Sfreccia con l'auto addobbata di luci natalizie sulla Ss16 e non si ferma all'alt: 20enne in fuga arrestatoEra alla guida di un’auto con la carrozzeria completamente ricoperta di luci cosi luminose da creare disturbi visivi ai conducenti delle auto che incrociava. Per questo gli agenti della polizia locale ... lagazzettadelmezzogiorno.it Gioia Tauro, auto ricoperta di fango insospettisce i Carabinieri: denunciato un uomo con coltello a bordo e 3.500 euro in borsa. L’articolo è nel primo commento facebook Un’auto coperta di fango lungo la Statale 18 fa scattare i controlli: a Gioia Tauro un dettaglio porta alla denuncia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.