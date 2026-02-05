Laureati in materie scientifiche? 6 su 10 da Cina e India Media Ue stagnante ecco i dati dell’Italia

La maggior parte dei laureati in materie STEM nel mondo arriverà da Cina e India entro il 2030. Lo dice l’OCSE, che prevede che il 60 per cento di questi laureati verrà proprio da quei paesi. In Italia, la situazione non sembra migliorare: la media europea è stabile, senza segnali di crescita. La fuga di cervelli e la competizione globale mettono sotto pressione il sistema formativo nazionale.

Secondo l’OCSE, nel 2030 il 60 per cento dei laureati in materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) verrà da India e Cina. Che già oggi laureano in queste materie rispettivamente 2,5 e 4 milioni di giovani all’anno. Gli Stati Uniti non arrivano alla metà del risultato cinese, con una quota del 20% sul totale delle lauree, mentre l’India è al 37% e la Cina supera il 40%. Tanto che gli Usa sono il principale importatore di competenze STEM e nei laboratori delle Big Tech americane capita sempre più spesso che si parli mandarino. E nel vecchio continente come vanno le cose? Più di un azienda su due segnala enormi difficoltà nel reperire profili con competenze adeguate, a dimostrazione che il problema non è la mancanza di lavoro ma la carenza di capitale umano, con appena un quarto degli studenti universitari europei che sceglie un percorso tecnico-scientifico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Secondo i dati Eurostat, in Italia solo il 31,6% dei giovani tra i 25 e i 34 anni possiede una laurea, rispetto alla media europea del 44,1%.

