Laura Pausini presenta a Milano ' Io canto 2' e si esibisce a sorpresa dal vivo

Laura Pausini ha presentato a Milano il suo nuovo album ‘Io canto 2’, in uscita il 6 febbraio. Durante l’evento, in un locale pieno di fan, ha sorpreso tutti salendo sul mini palco con la sua band e cantando dal vivo. Nessuno si aspettava questa performance improvvisa, che ha acceso l’entusiasmo tra il pubblico presente.

(LaPresse) – Laura Pausini alla presentazione del suo nuovo album 'Io canto 2' in uscita il 6 febbraio, in un locale di Milano, alla presenza di una rappresentanza dei suoi fan, ha sorpreso tutti con un'esibizione dal vivo con la sua band su un mini palco. La cantante romagnola ha intonato "Non sono una signora" di Loredana Bertè e "La mia storia tra le dita" di Gianluca Grignani.

