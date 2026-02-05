Laura Pausini parteciperebbe all’Eurovision anche con Israele E su Grignani | Gli ho scritto tante volte non mi risponde

Laura Pausini si prepara a tornare a Sanremo tra meno di venti giorni. La cantante, che ha già portato la sua musica sul palco più famoso d’Italia, ora si apre alla possibilità di partecipare all’Eurovision, anche con Israele. Nel frattempo, si fa strada anche una battuta su Gianluca Grignani, con cui ha tentato di mettersi in contatto più volte senza successo.

Tra meno di venti giorni, Laura Pausini tornerà al Festival di Sanremo, dove la sua carriera ha avuto inizio. Questa volta, però, calcherà il palco dell’ Ariston in veste di co-conduttrice, al fianco di Carlo Conti per tutte le serate della kermesse. Intervistata dal Corriere della Sera, la cantante -che domani pubblicherà il suo album di cover Io Canto 2 – ha rivelato di essere stata a lungo indecisa riguardo all’accettare o meno la proposta del direttore artistico. «Fino a febbraio dello scorso anno non avrei accettato», ha dichiarato. «Conti mi ha chiamata, ci siamo incontrati e la sua calma mi ha colpita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Laura Pausini torna a parlare del caso con Grignani.

Laura Pausini ha detto la sua sulla partecipazione di Israele a Eurovision.

LE PAROLE DI LAURA PAUSINI AL CORRIERE! “Non mi aspettavo il battibecco social con Gianluca Grignani, vorrei avere un suo punto di vista, gli ho scritto tante volte e non mi ha mai risposto, per me restano le sue parole che mi ha detto a Dicembre 2024! facebook

Laura Pausini dice la sua sulla partecipazione ad Eurovision: “Io ci andrei. Un capo di Governo non rappresenta ciascuno dei suoi cittadini. Credo sia sbagliato penalizzare un artista, che magari nemmeno dichiara la sua idea, per colpa di chi governa” x.com