Laura Pausini si schiera contro il boicottaggio dell’Eurovision per Israele. La cantante dice che, in qualità di artista, andrebbe all’evento, sottolineando che un capo di Governo non rappresenta ogni cittadino. La sua posizione ha fatto discutere, ma lei resta ferma: alla fine, si tratta di musica e di libertà di scelta. Nel frattempo, si prepara a condurre il prossimo Festival di Sanremo, mentre lancia il nuovo album Io canto 2.

Co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo, Laura Pausini si racconta in occasione dell’uscita dell’album Io canto 2. Intervistata dal Corriere della Sera, la cantante rivela a proposito della kermesse musicale: “Fino a febbraio dello scorso anno non avrei accettato. Conti mi ha chiamata, ci siamo incontrati e la sua calma mi ha colpita. Sono una persona emotiva e ho bisogno di avere a fianco qualcuno tranquillo, che non aumenti la mia adrenalina. Chiesi consiglio a Pippo Baudo. ‘Cosa stai aspettando? Sei pronta e te lo dico da un bel po”. Quando accettai Pippo c’era ancora ed è stato l’unico, assieme a mio marito, a cui l’ho confidato. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Laura Pausini: “No all’Eurivision per la presenza di Israele? Io ci andrei. Un capo di Governo non rappresenta ciascuno dei suoi cittadini”

A meno di un mese dall'inizio di Sanremo 2026, l'attenzione si concentra sulla manifestazione, con particolare interesse per la presenza di Laura Pausini.

Laura Pausini torna con un nuovo album, "Io canto 2".

Laura Pausini: No all’Eurivision per la presenza di Israele? Io ci andrei. Un capo di Governo non rappresenta ciascuno dei suoi cittadiniCo-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo, Laura Pausini si racconta in occasione dell’uscita dell’album Io canto 2. Intervistata dal Corriere della Sera, la cantante rivela a proposito della ... tpi.it

Laura Pausini verso Sanremo: «Conduttrice sì, ma in gara non andrei. All'Eurovision anche con Israele. La polemica con Grignani? Gli ho scritto tante volte, non mi risponde»Laura Pausini, dopo anni di voci, finalmente a Sanremo come co-conduttrice... «Fino a febbraio dello scorso anno non avrei accettato. Conti mi ha chiamata, ci siamo incontrati e la sua calma mi ha col ... corriere.it

Laura Pausini riscrive ogni volta il concetto di cerchiobottismo, furbizia e pavidità politica. Del resto è la stessa che si rifiutò di canticchiare Bella Ciao. Se fosse un uomo, sarebbe Fiorello. L’ultima sua perla è questa: “Se vincessi Sanremo, andrei all'Eurovision facebook

Laura Pausini dice la sua sulla partecipazione ad Eurovision: “Io ci andrei. Un capo di Governo non rappresenta ciascuno dei suoi cittadini. Credo sia sbagliato penalizzare un artista, che magari nemmeno dichiara la sua idea, per colpa di chi governa” x.com