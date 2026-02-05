La voce di Laura Pausini torna al centro di polemiche dopo aver interpretato la canzone Due Vite di Marco Mengoni, vincitore del Festival di quest’anno. La cantante si è mostrata colpita dalle critiche, confessando che alcune parole le hanno fatto male. La discussione si è accesa sui social e tra gli appassionati, mentre lei cerca di mantenere la calma e di andare avanti con il suo lavoro.

Si è scatenato fin troppo rumore intorno alla cover del brano Due Vite, di Marco Mengoni, la canzone con cui ha vinto il Festival nel 2023. A parlare è Laura Pausini, attesa a Sanremo 2026 nei panni di co-conduttrice di Carlo Conti per le cinque serate della kermesse. Ma questo periodo intenso è accompagnato da una scia di critiche che non accennano a diminuire: “Un po’ mi ha fatto male”. Laura Pausini, le critiche per la cover in francese di Due Vite di Marco Mengoni. Alla vigilia dell’uscita di Io Canto 2 – il 6 febbraio 2026, in tutto il mondo – Laura Pausini ha iniziato a tratteggiare il suo lavoro, a parlare del Festival (manca ormai pochissimo) e a spegnere le polemiche che l’hanno accompagnata negli ultimi mesi, da quella su Gianluca Grignani a Marco Mengoni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laura Pausini, le polemiche per la cover di Mengoni: “Un po’ mi ha fatto male”

Approfondimenti su Laura Pausini Mengoni

Laura Pausini ha ricevuto il Tapiro, pochi giorni dopo le polemiche sulla sua versione di Due Vite di Marco Mengoni.

Julien Lieb, giovane cantante francese, sta conquistando il pubblico con la sua voce ricca di sfumature.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Laura Pausini travolta dall'odio social per la cover di Mengoni - La volta buona 20/01/2026

Ultime notizie su Laura Pausini Mengoni

Argomenti discussi: Laura Pausini riceve il Tapiro dopo le polemiche sulla cover di Mengoni; A Sanremo 2026 Gianluca Grignani e Laura Pausini si incontreranno per la prima volta dopo le polemiche; Sanremo 2026, Laura Pausini pronta al duetto con Achille Lauro: le polemiche, l'attesa e le cover che fanno discutere; Laura Pausini superstar tra Olimpiadi e Sanremo: Io canto (2) per amore della musica.

Laura Pausini: le cover di Io Canto 2, le polemiche e SanremoSi canta per difendere ciò in cui crediamo: così Laura Pausini presenta Io canto 2, secondo volume di album di cover, che definisce il disco di una fan. Con spada in copertina e una missione da ... rockol.it

Laura Pausini a Sanremo 2026: Piangerò, Pippo Baudo lo sapeva. E pubblica 'Io Canto 2' tra le polemicheA tre settimane dal Festival di Samremo come conduttrice, Laura Pausini pubblica l'album di cover Io Canto 2: ecco le sue emozioni alla vigilia del lancio. libero.it

Laura Pausini on fire, tra Olimpiadi, Quirinale e Sanremo: "L'Ariston mi fa più tremare le gambe" x.com

«Oggi c'è una grandissima notizia sul Festival di Sanremo: dopo 76 edizioni per la prima volta i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti dal presidente della facebook