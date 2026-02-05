Laura Pausini fuori domani il nuovo album Io canto 2

Domani Laura Pausini presenta il suo nuovo album di cover, Io canto 2. L’album sarà disponibile in diversi formati, tra cui CD standard, versione deluxe anche autografata e doppio vinile in vari colori. La cantante italiana ha annunciato che il disco uscirà venerdì 6 febbraio 2026 per Warner Records e Warner Music Italy, e già si può prenotare.

Laura Pausini pubblica domani, venerdì 6 febbraio 2026 il nuovo album di cover, Io canto 2, pubblicato per Warner Records Warner Music Italy, già disponibile in preorder nei seguenti formati fisici: cd standard, cd deluxe (anche in versione autografata), doppio vinile standard (in 3 colori – rosso, perlato, e nero), doppio vinile deluxe, in edizione limitata autografato, in colore argento. L'artista italiana più ascoltata al mondo torna con un progetto che segue le orme del successo del disco di cover, Io Canto, pubblicato nel 2006 per omaggiare i grandi successi italiani e farli conoscere all'estero, che l'avrebbe portata l'anno dopo al suo primo trionfale San Siro, prima donna a conquistarlo, la notte del 2 giugno 2007 davanti a 70mila spettatori.

