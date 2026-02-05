L' attrice ha parlato per la prima volta della presunta storia con il conduttore | le cose non stanno come sembrano Andrea Iannone invece sembrerebbe un caso diverso

Rocío Muñoz Morales smentisce ufficialmente le voci su una presunta storia con Stefano De Martino. L’attrice ha spiegato di non esserci nulla tra loro, dopo le foto che la ritraevano uscire di notte dalla casa del conduttore. I gossip si sono rivelati infondati, e lei ha deciso di chiarire la situazione una volta per tutte.

N o, non c’è nulla tra Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino. È stata la stessa attrice a smentire i gossip delle scorse settimane, dopo essere stata fotografata mentre usciva in piena notte dalla casa del conduttore. Rocío Muñoz Morales: «Ho scelto il silenzio, ma non mi nascondo. Proteggo le mie figlie» X Leggi anche › Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales: c’è davvero del tenero? Rocío Muñoz Morales: Stefano De Martino e Andrea Iannone. «È un professionista che stimo e un-amico-e-basta», ha dichiarato Muñoz Morales nel corso di un’intervista a Vanity Fair, «Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno». 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'attrice ha parlato per la prima volta della presunta storia con il conduttore: le cose non stanno come sembrano

Recenti scatti mostrano Andrea Iannone insieme a Rocío Muñoz Morales, suscitando discussioni sulla sua situazione sentimentale.

Andrea Iannone torna a far parlare di sé con una frase che sembra una frecciatina a Elodie.

