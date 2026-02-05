L’attesa Tra sogno e divieti

Domani a Milano si svolge una giornata cruciale, tra divieti e disagi. Le strade saranno chiuse, i trasporti rallentati e molte famiglie dovranno adattarsi ai cambiamenti. Nonostante tutto, la città si prepara a vivere una grande festa, con i riflettori puntati sul ritorno delle Olimpiadi Invernali 2026. È un momento di attesa che si fa sentire, tra sogni e qualche problema pratico.

Impossibile non ci siano disagi, per gli automobilisti come per i pendolari e le famiglie. Ma quella di domani dovrà essere una grande festa della città, al centro dei riflettori mondiali per le Olimpiadi Invernali 2026.?Ecco una breve guida alle chiusure in linea?con il piano?stabilito?dalla Prefettura, nelle aree di San Siro e della Triennale. Nell'area più prossima allo stadio i divieti di transito scatteranno già a partire dalle 21 di oggi. Fino alle 2 di notte di sabato 7 febbraio, chiuse alle auto piazzale dello Sport, via Palatino (carreggiata ovest), via dei Rospigliosi, via Dessiè, via Harar, via Tesio, via Patroclo, via del Centauro, Fetonte, Pegaso e tutte le vie ricomprese in questo perimetro.

