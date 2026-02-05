L’Italia vive un periodo di pioggia intensa che non si vedeva da tempo. L’Atlantico continua a inviare fronti che portano pioggia su quasi tutte le regioni e neve sulle Alpi e gli Appennini. Le previsioni indicano che questa ondata di maltempo continuerà ancora per parecchi giorni, con piogge abbondanti e condizioni di disagio in molte zone.

Un periodo movimentato come non si ricordava da tempo: l’Italia e il bacino del Mediterraneo rimangono in balìa dei fronti atlantici che si susseguono senza sosta uno dietro l’altro con piogge praticamente su tutte le regioni e nevicate su Alpi e Appennini. L’ormai cronica assenza dell’alta pressione favorirà ancora meteo instabile per più giorni con nuove occasioni per nubi e fenomeni in spostamento da Ovest verso Est. L’inaugurazione di Milano-Cortina. Quando mancano poche ore all’apertura dei Giochi olimpici invernali, le notizie sono ottime: la neve caduta abbondante nei giorni scorsi ha finalmente reso il paesaggio consono al periodo sulle località dove si disputeranno le gare, ovvero a Cortina d’Ampezzo, Livigno, Bormio, Predazzo, Tesero ed Anterselva “ con un palcoscenico naturale perfetto che mancava da anni in questa stagione”, spiega l’esperto Lorenzo Tedici de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Atlantico non dà tregua: quanta pioggia cadrà e le previsioni per Milano-Cortina

Approfondimenti su Milano Cortina

Le previsioni meteo per l’Epifania indicano possibili nevicate in Emilia Romagna, con fino a 10 centimetri di neve in pianura e a Bologna.

Le condizioni meteorologiche mostrano una breve pausa tra piogge e temporali, seguita da un nuovo peggioramento con nebbia e acquazzoni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Lorenzo Barone e la traversata dell’Atlantico a remi: Avrei potuto continuare per mesi; Alter Bridge a Roma, salta il concerto all'Atlantico. Palco non sicuro, rischio tragedia; L’influenza del Dragone nella logica strategica tra Usa e Ue; Giorni della Merla col maltempo, saranno davvero i più freddi dell'anno?.

L’Atlantico si arrende al gelo da est, spunta la data per l’arrivo in Italia(METEOGIORNALE.IT) L’Atlantico sta chiaramente facendo la voce grossa in questa seconda metà di gennaio ... msn.com

Atlantico stop, ecco la data della svolta gelida invernale in ItaliaL'Oceano Atlantico sta dimostrando una notevole energia in questa seconda parte di Gennaio, una ... msn.com

Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno mostrando diverse ombre, nascoste neanche troppo bene Simone Renza #MilanoCortina2026 x.com

Esce "Io Canto 2", sarà co-conduttrice a Sanremo e protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 facebook