L’Atelier Alzheimer di Rassina è pienamente operativo

L’Atelier Alzheimer di Rassina ha aperto i battenti e ora funziona a pieno regime. Dopo mesi dall’inaugurazione, il servizio si è consolidato e diventa un punto di riferimento per le famiglie del Casentino. Situato vicino alla Casa della Comunità, l’atelier aiuta chi si prende cura di persone affette da Alzheimer, offrendo supporto concreto e servizi utili. La risposta delle famiglie è positiva e il centro si prepara a crescere ancora.

Arezzo, 5 febbraio 2026 – A diversi mesi dall’inaugurazione, l’Atelier Alzheimer di Rassina, situato nei locali adiacenti alla Casa della Comunità di Rassina, è oggi un servizio pienamente funzionante e sempre più apprezzato dalle famiglie del Casentino. Il centro, dedicato alle persone con Alzheimer e altre forme di demenza in fase lieve, sta dimostrando la propria efficacia nel sostenere le persone fragili e chi se ne prende cura ogni giorno. Il progetto è parte dei servizi dell’ASL Toscana sud est ed è realizzato in stretta collaborazione con i servizi sociali e socio sanitari dei Comuni casentinesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

