L’assedio israeliano ai luoghi santi di Palestina

Nel mese di gennaio, le forze israeliane e i coloni sono entrati 28 volte nella Moschea di Al-Aqsa. Hanno fatto irruzione con scorte armate e sotto protezione militare, disturbando i fedeli e interrompendo le preghiere. Questa situazione si ripete da mesi, alimentando tensioni e provocando reazioni tra i palestinesi.

Nel mese di gennaio, coloni israeliani e forze di occupazione hanno fatto irruzione nella Moschea di Al-Aqsa 28 volte, entrando nel complesso con scorte armate, sotto protezione militare, violando per l'ennesima volta i diritti dei palestinesi e interrompendo le attività di culto. A Hebron, nello stesso periodo, le autorità israeliane hanno bloccato ben 57 volte la chiamata alla preghiera nella moschea di Ibrahimi. I dati arrivano in modo dettagliato dal Ministero palestinese per gli affari religiosi e gli Awqaf, fondazioni pie islamiche che dal 1967 amministrano i luoghi sacri come la Spianata delle Moschee.

