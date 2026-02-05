L’ascensore sociale si blocca già alla scelta della scuola | il titolo di studio dei genitori orienta il futuro dei figli più di attitudini e talenti

L’orientamento scolastico in Italia sembra partire già con un grosso peso. Secondo un’indagine di Skuola.net, più di 1.000 ragazzi di terza media si sono confrontati con il loro percorso di studi e il risultato è chiaro: il titolo di studio dei genitori influenza più delle capacità o delle passioni. Per molti giovani, la strada da seguire si traccia già in casa, rendendo difficile per loro scegliere in modo autonomo e libero.

L'Osservatorio sull'Orientamento Scolastico di Skuola.net ha coinvolto oltre 1.000 studenti di terza media e rivela un dato preoccupante: il background culturale familiare rappresenta il principale discrimine nelle scelte formative degli adolescenti italiani. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

