L' arrivo del killer del capotreno a Bologna | video

L’arrivo di Marin Jelenic a Bologna ha attirato l’attenzione. L’uomo, l’unico indagato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, è stato trasferito in città, ma restano molti dubbi sul motivo che lo ha spinto a sparare. Le indagini continuano, mentre i testimoni raccontano di averlo visto arrivare nervoso poco prima dell’incidente.

Marin Jelenic è l'unico indagato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, ma è ancora oscuro il movente.

