Questa mattina Marin Jelenic si è presentato in questura a Bologna per l’interrogatorio. È l’unico sospetto nell’indagine sull’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto qualche settimana fa. La polizia cerca di capire quale sia stato il movente dietro il gesto, ma ancora non si hanno risposte certe. Jelenic ha risposto alle domande degli inquirenti, ma molti dettagli rimangono nascosti. La caccia alle verità prosegue, mentre si aspetta di scoprire cosa abbia spinto il sospettato a compiere il gesto.

Marin Jelenic è l'unico indagato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, ma è ancora oscuro il movente . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L'arrivo del killer del capotreno a Bologna per l'interrogatorio: video

Approfondimenti su Bologna Interrogatorio

L’arrivo di Marin Jelenic a Bologna ha attirato l’attenzione.

Un video mostra Jelenic Marin, il sospetto killer croato, nella stazione di Bologna dopo aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio.

Ultime notizie su Bologna Interrogatorio

L'arrivo del killer del capotreno a Bologna: videoMarin Jelenic è l'unico indagato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, ma è ancora oscuro il movente Marin Jelenic è l'unico indagato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, ma è ... ilrestodelcarlino.it

Omicidio del capotreno a Bologna, l'arrivo del presunto killer alla Questura di BresciaSul lago di Garda Jelenic ci è arrivato da Milano. La notte precedente, quella tra il 5 e 6 gennaio, l’ha trascorsa nella sala d’attesa dell’ospedale di Niguarda, dove c’era arrivato in tram. Ieri ... lastampa.it

