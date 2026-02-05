L’appello di Marika | Mio marito Giovanni vive in 7 persone vorrei poter sentire battere il suo cuore
Marika chiede aiuto: suo marito Giovanni, morto improvvisamente, vive ormai in sette persone diverse. Lei ha deciso di donare gli organi, ma vorrebbe ancora sentire il suo cuore battere. Una scelta forte, che ha lasciato tutti senza parole.
A Fanpage.it Marika racconta la scelta di donare gli organi del marito Giovanni, morto all'improvviso. La 47enne sta cercando di trovare i riceventi: "Mi fa stare bene l'idea che viva ancora in altre persone, vorrei sentire il battito del suo cuore".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Marika Giovanni
