L'appello di Marika | Mio marito Giovanni vive in 7 persone vorrei poter sentire battere il suo cuore

Marika chiede di poter ascoltare di nuovo il cuore del marito Giovanni, morto improvvisamente. La donna ha deciso di donare gli organi, sperando che questa scelta possa dare un senso alla perdita. La sua voce si è fatta sentire in un appello pubblico, mentre si confronta con il dolore e la speranza di altri familiari.

A Fanpage.it Marika racconta la scelta di donare gli organi del marito Giovanni, morto all'improvviso. La 47enne sta cercando di trovare i riceventi: "Mi fa stare bene l'idea che viva ancora in altre persone, vorrei sentire il battito del suo cuore".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Marika Giovanni L’appello di Marika: “Mio marito Giovanni vive in 7 persone, vorrei poter sentire battere il suo cuore” Marika chiede aiuto: suo marito Giovanni, morto improvvisamente, vive ormai in sette persone diverse. Veronica Maya racconta l’aborto in Brasile: “Un’emorragia in vacanza, mio marito mi operò quando saltò la luce” Veronica Maya rivela per la prima volta i dettagli del suo aborto in Brasile. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Marika Giovanni Argomenti discussi: L'appello di Marika: Mio marito Giovanni vive in 7 persone, vorrei poter sentire battere il suo cuore; Famiglie in tribunale: bimba in allattamento pernotterà dal padre, rigettato il ricorso della madre; Il dramma di Seby, 5 anni: lotta contro la leucemia. L'appello di mamma e papà: Aiutateci a curarlo; PADOVA | EMERGENZA CARCERE. INTERROGAZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE. APPELLO AGLI ESCURSIONISTI SULL’ETNA Si raccomanda massima prudenza durante le escursioni sul vulcano a causa delle condizioni attuali. Seguite sempre i percorsi consentiti e le indicazioni delle autorità locali. Alessandro Leone Marika R facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.