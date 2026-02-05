L' apertura di FdI e FI a Vannacci | Dialogo? Valuteremo

I partiti di Fratelli d’Italia e Forza Italia aprono a Vannacci, ma senza entusiasmo. Durante un incontro, i rappresentanti hanno detto che al momento si tratta di una scelta personale del generale. Quando ci sarà un soggetto politico, valuteranno. Per ora, nessuna decisione concreta e nessun impegno. La posizione rimane incerta, e il generale Vannacci non viene considerato ancora parte di un progetto politico.

"In questo momento la scelta del generale Vannacci è una scelta individuale. Quando ci sarà un soggetto politico rifletteremo sul soggetto politico, lui stesso ha detto che a oggi non c'è". Il segnale al generale lo manda Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Ed è un segnale che non chiude, ma prudentemente rinvia i giudizi a quando i tempi saranno maturi per tirare delle somme. Perché se la linea per niente moderata di Futuro Nazionale è già chiara, meno chiaro è il suo valore elettorale. L'ultimo sondaggio diffuso da Porta a Porta attribuisce al nuovo partito l'1,6 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Vannacci, partito “Futuro Nazionale” dato al 4,2% nei sondaggi, voti “strappati” a coalizione di cdx: FdI -1,1%, Lega -0,9%, FI -0,2%

Vannacci e il suo nuovo partito “Futuro Nazionale” stanno guadagnando consensi nei sondaggi, arrivando al 4,2%.

