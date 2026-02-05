Un affresco con un angelo che somiglia a Giorgia Meloni è stato cancellato all’interno di una basilica romana. La testa del cherubino, che sembrava rappresentare il premier, è stata rimossa da un restauratore su richiesta del Vaticano. La decisione ha suscitato molte polemiche e ha riacceso il dibattito sulla libertà di espressione nelle chiese italiane.

Assecondati i capricci della sinistra sul cherubino somigliante al premier all’interno di una basilica romana Il restauratore elimina la testa: «Me l’ha detto il Vaticano». Ma quanta ipocrisia sull’uso improprio del sacro. Neanche dipinta sul muro, e non è una metafora. Il Vaticano ha assecondato l’urgenza fisiologica della sinistra italiana e al grido «Vade retro Giorgia» ha imposto di oscurare al volo il volto dell’angelo nella cappella di San Lorenzo in Lucina a Roma, accostato (con qualche ragione) al profilo della premier Meloni. Ieri, evidentemente così terrorizzato da perdere il sonno e la faccia (la sua), il restauratore Bruno Valentinetti ha preso il pennello e ha tirato due mani di calce sul cherubino cancellandone le fattezze per non avere ulteriori grane dai datori di lavoro in tonaca. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’angelo-Meloni val bene una censura. Volto sparito per volere della... Curia

Nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, è stato coperto il volto restaurato di un angelo.

Il Vaticano chiede di cambiare l’affresco dell’angelo nella chiesa di San Lorenzo in Lucina.

Il restauratore cancella il volto dell’angelo Meloni: Me l’ha detto il Vaticano, sì era la premierBruno Valentinetti spiega di aver coperto lui il dipinto: Così ha voluto la Curia. E per la prima volta ammette: Sì, è il viso della premier ma sulla ... repubblica.it

Angelo con il volto di Meloni, sconcerto al Vaticano: Non sappiamo perché l’ha fattoL'angelo con il volto di Giorgia Meloni nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma tornerà com'era in origine ... fanpage.it

L'angelo dell'affresco in chiesa perde il volto di Giorgia Meloni, tra gli imbarazzi curiali. È arrivato – non è chiaro se dal Vaticano o dal vicariato di Roma – l’ordine di ripristinare il disegno originario nell’affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina e l’autore facebook

Angelo volto Meloni, Mirabelli: "Legittima rimozione, allora anche da angelo Conte" x.com