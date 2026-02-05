L’amministrazione Trump avvia un’indagine contro la Nike per discriminazione delle persone bianche

L’EEOC ha aperto un’indagine ufficiale contro Nike, accusando l’azienda di discriminare le persone bianche sul posto di lavoro. La commissione per le pari opportunità professionali ha comunicato di aver riscontrato possibili pratiche discriminatorie sistematiche. Nike dovrà ora rispondere alle accuse e fare chiarezza sulle sue politiche interne.

La Commissione per le pari opportunità professionali (EEOC), che si occupa di discriminazioni sul posto di lavoro, ha annunciato di star indagando su Nike per «discriminazione razziale sistemica» delle persone bianche. Si tratta del primo caso di grande rivelanza avviato dall’agenzia federale statunitense che fa capo al governo, da quando Donald Trump, a gennaio, ha nominato alla presidenza Andrea Lucas. La funzionaria è molto conosciuta negli Stati Uniti per le sue posizioni di estrema destra e per la sua contrarietà alle politiche di diversità e inclusione (D.E.I.). Secondo quanto depositato in tribunale dall’EEOC, la multinazionale potrebbe aver adottato “un modello o una pratica di trattamento disparato nei confronti di dipendenti bianchi, candidati e partecipanti a programmi di formazione in decisioni di assunzione, promozione, declassamento o licenziamento, inclusi: la selezione per i licenziamenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

