L’ammazzasentenze
È morto Corrado Carnevale, il giudice che annullò centinaia di processi negli anni Ottanta e Novanta, quando era presidente della prima sezione penale della Cassazione È morto l’ex giudice Corrado Carnevale, che fu assai noto tra gli anni Ottanta e Novanta quando da presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione annullò centinaia di processi e condanne per vizi come refusi nei testi, date e timbri mancanti, seguendo un approccio estremamente formalistico e causando tra le altre cose la scarcerazione di molti mafiosi. Per questo venne soprannominato “ammazzasentenze”. Aveva 95 anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Approfondimenti su Corrado Carnevale
Ultime notizie su Corrado Carnevale
