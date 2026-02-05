L' ambasciata russa attacca Tajani | Per voi Mosca è colpevole in tutto

L’ambasciata russa in Italia ha risposto duramente alle dichiarazioni di Antonio Tajani, che aveva accusato Mosca di essere dietro agli attacchi informatici. In una nota sui social, l’ambasciata ha definito ingiuste le accuse e ha ribadito che Mosca non ha nulla a che fare con queste azioni. La tensione tra Roma e Mosca si alza di nuovo, mentre il Cremlino critica le parole di Tajani e rafforza la polemica.

Il Cremlino torna a mettere nel mirino Roma. L'ambasciata della Federazione Russa in Italia ha diffuso una nota sui social in risposta alle affermazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito ai presunti attacchi informatici di origine russa. Nel messaggio, la diplomazia di Mosca ironizza sulle accuse, affermando: "Forse qualcuno dubita che la Russia sia colpevole sempre e in tutto? Anche dello scioglimento dei ghiacciai sulle Alpi italiane, del maltempo in Sicilia, delle malattie dei pini romani, del calo di pesci spada nelle acque nostrane del Mediterraneo, nonché delle zanzare italiane incattivite.

