Dopo anni di silenzio, Corona torna a far parlare di sé sui social. La sua presenza online è esplosa, con numeri che sorprendono, ma anche limiti evidenti. La sua attività sui social ha catturato l’attenzione, dimostrando come il suo nome rimanga ancora sulla bocca di tutti.

È tornato al centro dell’attenzione mediatica dopo anni in cui sembrava essere finito nel dimenticatoio. Ma per rientrare nelle case degli italiani, questa volta, non ha scelto i salotti televisivi e i talk show della tv tradizionale. Fabrizio Corona ha puntato tutto sui social e ha fatto all-in sulle piattaforme più trafficate dai giovani. Inizialmente è apparso qualche volta su Twitch – un social di live streaming tra i più usati al mondo -, ospite di alcuni streamer molto influenti, come “ IlRossopiùbellodiTwitch ”, che conta quasi mezzo milione di follower. Da lì, poi, si è spostato su piattaforme ancora più conosciute, come Telegram, Instagram e YouTube. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'all-in di Corona sui social: tutti i numeri (e i limiti) della sua presenza online

L’ultima foto di Signorini condivisa da Corona su Instagram ha acceso il dibattito sui confini della privacy e dell’informazione.

Caso Signorini, legale Corona: Danni In un paese libero si può dire ciò che si pensa

Fabrizio Corona è stato espulso dai social. Il pressing legale di Mediaset e del suo presentatore Alfonso Signorini ha spinto i giganti del web a oscurare i suoi profili, quelli da cui ha trasmesso gli attacchi al conduttore tv - sul presunto sistema di favori sessuali facebook

Mediaset vede, Meta provvede Corona espulso da tutti i social. @Virdiesse e @pipitone87 x.com