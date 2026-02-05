L’alimentazione degli atleti olimpici | cosa mangiano e quali sono i benefici

Gli atleti che si preparano alle Olimpiadi seguono diete molto attente. Mangiano cibi ricchi di proteine, carboidrati e vitamine per migliorare le loro prestazioni. La scelta dei pasti non è casuale, ogni piatto ha uno scopo preciso: aumentare l’energia e recuperare rapidamente dopo gli allenamenti. La loro alimentazione richiede disciplina e attenzione, perché ogni dettaglio può fare la differenza in gara.

Se l'alimentazione gioca un ruolo chiave nella vita quotidiana delle persone, lo sarà ancora di più per gli atleti olimpici. I professionisti dello sport seguono preparazioni fisiche e mentali per partecipare alle gare olimpiche, ma soprattutto piani alimentari meticolosamente costruiti e calibrati per sostenerli prima, durante e dopo la competizione. I loro team di medici e nutrizionisti lavorano per realizzare dei piani nutrizionali capaci di sostenere i carichi di allenamento, massimizzare la performance e ottimizzare il recupero tra una gara e l'altra. A differenza delle comuni diete, quelle degli atleti olimpici vengono personalizzate in base allo sport che praticano, al dispendio energetico individuale e al metabolismo dello sportivo, ma anche valutando la fase della stagione.

Gli atleti giapponesi adottano diete equilibrate e ricche di nutrienti per sostenere le proprie prestazioni.

Gli atleti coinvolti nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 mostrano le loro stanze sui social.

