Laika la protesta contro l’Ice arriva anche sui muri di Roma

Su alcuni muri del Coni a Roma, la street artist Laika ha disegnato un’immagine che denuncia l’Ice ai Giochi Olimpici. Il messaggio è semplice e diretto: secondo l’artista, la presenza dell’organizzazione in questa occasione sportiva viola i principi fondamentali della Carta Olimpica. La protesta si fa strada anche nelle strade della capitale, con un’immagine che non lascia spazio a fraintendimenti.

Sui muri del Coni a Roma è comparsa un'opera della street artist Laika. Il messaggio é chiaro: l'Ice ai Giochi Olimpici è una presenza inammissibile e contraria a tutti i principi fondanti della Carta Olimpica La presenza dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) alle Olimpiadi continua a dividere e sollevare critiche sempre più nette. Un'ombra ingombrante su un evento che, almeno sulla carta. dovrebbe incarnare dialogo, inclusione e pace. Il dissenso contro questa scelta si manifesterà apertamente domani, 6 febbraio, a Milano, con la mobilitazione "Mobilitiamo la città -Ice out".

