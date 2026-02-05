A Lagos, due bambini e il colpo di Stato. Akinola Davies Jr. debutta alla regia con un film che si distingue per semplicità e immediatezza. La storia segue due fratellini, accompagnati dal padre, che viaggiano dalla campagna verso la capitale nigeriana il giorno delle elezioni presidenziali del 1993. Un viaggio che si trasforma in un’esperienza traumatica quando le elezioni, attese come un passo avanti verso la democrazia, vengono improvvisamente annullate dal governo in carica.

Piccolo, minuscolo, imperdibile, tra i giganti degli incassi da capogiro. Non lontano dalle regole del romanzo di formazione, è il viaggio iniziatico di due fratellini con il padre dalla campagna verso Lagos, capitale della Nigeria, nel giorno (12 giugno 1993) delle elezioni presidenziali che dovevano decidere una svolta democratica, poi annullate dal presidente in carica. Fu un colpo di Stato militare e i piccoli Remi e Aki cercano di capire che cosa sta succedendo al papà, accusato di attività sovversiva. L’esordiente Akinola Davies Jr. sa raccontare la Storia di un paese nel vissuto individuale, in un percorso segnato dalla meravigliata tensione dei bambini (le camionette dei militari in città), senza rinunciare a nefasti presagi (gli avvoltoi che li accompagnano) né a toccanti momenti di intimità e tenerezza (la sequenza sulla spiaggia). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lagos, due bambini e il colpo di Stato. Debutto alla regia da maestro per Akinola Davies Jr.

Approfondimenti su Lagos Nigeria

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lagos Nigeria

Argomenti discussi: Lagos, due bambini e il colpo di Stato. Debutto alla regia da maestro per Akinola Davies Jr.; ‘My Father’s Shadow’ tra memoria, famiglia e storia; L'ombra di mio padre | Film | Recensione; My Father's Shadow, recensione: le vibrazioni di un film capace di sfocare il dolore.

Lagos, due bambini e il colpo di Stato. Debutto alla regia da maestro per Akinola Davies Jr.Piccolo, minuscolo, imperdibile, tra i giganti degli incassi da capogiro. Non lontano dalle regole del romanzo di formazione, è ... quotidiano.net

MUBI Italia. . "Una commovente storia universale di padri e figli." — Deadline MY FATHER’S SHADOW, il film d’esordio di Akinola Davies Jr. candidato ai BAFTA, esce questo venerdì nei cinema italiani. Scopri gli spettacoli su mubi.com/myfathersshadow. Una facebook

Venerdì 6 febbraio esce con @mubiitalia #MyFathersShadow di Akinola Davies Jr. Credo dovreste vederlo. La mia recensione @fattoquotidiano x.com