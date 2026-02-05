Roberto Vannacci ha lasciato la Lega e ieri si è presentato a Modena come leader del nuovo movimento, Futuro nazionale. La sua scelta non sorprende più di tanto, anche se ha lasciato alcuni iscritti un po’ spiazzati. Vannacci ha detto che il divorzio con la Lega era nell’aria da tempo e che ora si concentra sul suo progetto personale. Nonostante le voci di possibili fughe di iscritti, lui assicura che non teme questa perdita. La scena politica si sposta e lui sembra deciso a seguire una strada diversa.

Il suo ’futuro’ è già iniziato. Dopo l’addio alla Lega ieri Roberto Vannacci si è presentato a Modena (a un incontro sul tema della remigrazione) da leader del partito da lui fondato, Futuro nazionale. L’eurodeputato ha parlato del divorzio con la Lega ("non mi hanno dato la possibilità di essere incisivo") e chiarito che non lascerà il Parlamento. Pensare che un anno e mezzo fa alle europee Vannacci aveva fatto il pieno di voti. Anche a Rimini: 3.328 preferenze in tutta la provincia, più di un terzo di quelle ottenute in totale dalla Lega (9.637). E nella città di Rimini il risultato era stato più clamoroso: 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’addio di Vannacci scuote la Lega: "Il divorzio era nell’aria da tempo. Ma non temiamo fughe di iscritti"

La Lega lascia il Consiglio regionale della Toscana dopo il divorzio tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini.

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega di Matteo Salvini e ha annunciato la creazione di un nuovo partito, “Futuro Nazionale”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

