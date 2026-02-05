Da settimane si parla di acqua frizzante come alleata per perdere peso, ma ora la questione si fa più concreta. Uno studio giapponese ha analizzato se le bollicine possano davvero aiutare chi cerca di dimagrire o se si tratta solo di un mito. I medici avvertono: bere acqua frizzante può avere effetti diversi, e non sempre positivi, sulla salute. La domanda rimane: conviene davvero sostituire altre bevande con quella gassata?

L'immunologo Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana alla Lum: "Affermare che l'anidride carbonica sia un alleato universale del metabolismo appare pericoloso" L'idea di dimagrire semplicemente dissetandosi è allettante, ma l’acqua frizzante aiuta davvero a dimagrire? Uno studio giapponese accende i riflettori sul contributo delle 'bollicine' agli sforzi di chi prova a perdere peso. Il tema, però, non è semplice. "L'entusiasmo per i potenziali benefici metabolici dell'acqua frizzante merita, a mio avviso, una riflessione più ampia che consideri la complessità dell'ecosistema intestinale e la letteratura scientifica preesistente, spesso di segno opposto rispetto al singolo studio citato", spiega all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana alla Lum, intervenendo sulle qualità dell'acqua frizzante rilanciate dall'infettivologo Matteo Bassetti che ha citato una ricerca giapponese pubblicata sul 'British Medical Journal Nutrition'. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - L'acqua frizzante fa dimagrire davvero? Cosa dicono i medici sui reali benefici e sui rischi

L'acqua frizzante potrebbe aiutare a perdere peso, ma non è un trucco per tutti.

