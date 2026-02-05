L’acqua bene pubblico Dibattito

Durante il consiglio comunale di Piandimeleto di giovedì scorso, si è parlato di acqua pubblica. Il consigliere Massimo Ballabene ha aperto il dibattito portando la questione all’ordine del giorno. La discussione si è concentrata sulla gestione dell’acqua come bene pubblico e sulle eventuali alternative. La sala si è riempita di opinioni diverse, e la discussione è diventata uno dei temi principali della riunione.

La tematica sull'acqua pubblica è spesso oggetto di dibattito. "Durante il consiglio comunale di Piandimeleto, tenutosi giovedì scorso - fa sapere Massimo Ballabene (foto) consigliere di maggioranza in consiglio comunale - ho portato in discussione il tema dell'acqua pubblica. In questa occasione ho invitato il presidente di Beni Comuni Pesaro, Maurizio Franca, il quale ha evidenziato le importanti scadenze per la gestione previste negli anni 2027 e 2028. La sua presentazione è stata chiara ed esaustiva, illustrando sia la possibilità di riportare la gestione dell'acqua all'interno dell'amministrazione comunale, sia l'opzione di reinvestire i proventi direttamente nel territorio.

